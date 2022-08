Energia, Ferraris: "Per ora nessun aumento costo biglietti treni"

Mercoledì 31 Agosto 2022, 15:15







(Teleborsa) - "Ci stiamo organizzando per poter autoprodurre una quota di quello che consumiamo. Noi siamo il primo consumatore in Italia e stiamo cercando di sfruttare al meglio gli spazi che abbiamo dotandoci di produzione solare. Ci vorrà un po' di tempo perché chiaramente vanno avviati tutta una serie di processi ma puntiamo, come abbiamo detto nel piano industriale, ad autoprodurre a regime il 40% della nostra domanda complessiva". È quanto ha affermato oggi a Genova l'amministratore delagato di Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris, a margine della firma del protocollo d'intesa per la riqualificazione dell'area del Campasso.



Sul "caro biglietti" Ferraris ha afferato che "il rischio oggi non c'è in maniera così spinta". "Certamente – ha spiegato l'ad di Ferrovie dello Stato – il costo dell'energia per noi incide. Una parte è agevolata quindi non impatta sul biglietto, una parte invece viene poi scaricata sul biglietto finale ma al momento non abbiamo in previsione di aumentare".