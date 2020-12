© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Per il 1 gennaio 2021 è fissato il solo passaggio definitivo delleal, con l'abolizione del. È quanto tiene a precisarein una nota in cui sottolinea che dal passaggio sonolee le, il cui passaggio è invece fissato al 1 gennaio 2022."Ci teniamo a sottolinearlo perché, approfittando biecamente dell'incertezza e dellacreata dai continui rinvii, le aziende venditrici stanno letteralmente perseguitando i cittadini minacciandoli a passare sul mercato libero in vista della ormai imminente abolizione del mercato tutelato – spiega l'Associazione dei consumatori – Una condotta inaccettabile, soprattutto ora che l'attenzione e le preoccupazioni dei cittadini sono concentrate intorno all'andamento della pandemia"."Alle autorità competenti chiediamo di vigilare e sanzionare severamente chi opera in maniera scorretta tentando di trarre vantaggio dal clima di incertezza e apprensione in cui vivono le famiglie. Quanto sta accadendo sottolinea la necessità e l'urgenza di avviare unadicapillare e tempestiva per contrastare la disinformazione diffusa dalle aziende venditrici e le", aggiunge."Campagna che, entro il 31 gennaio 2021,eddovranno organizzare con il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni dei consumatori. In tal senso abbiamo inviato a tali organi la richiesta di mettere al centro delle iniziative il punto di vista dei consumatori, attraverso un processo condiviso e un'azione sinergica con le associazioni che li rappresentano", si legge in conclusione della nota.