(Teleborsa) - Enel Green Power ha stabilito un nuovonel 2020 costruendoin tutto il mondo, 77 MW in più (+2,5%) rispetto alla capacità rinnovabile costruita nel 2019. A renderlo noto è la stessa azienda in nota nota."Ancora una volta, Enel Green Power ha superato con successo un suo precedente record, nonostante le difficili circostanze determinate dalla pandemia di COVID-19, che è senza dubbio una delle maggiori sfide dei nostri tempi. Abbiamo ottenuto questo risultato mettendo al centro delle nostre attività la sicurezza di tutti i nostri colleghi, nonché quella delle comunità e delle persone che sono parte essenziale della nostra catena del valore – ha commentato il risultato, CEO di Enel Green Power – Questo traguardo consolida la nostra posizione di "Super Major" nel settore delle rinnovabili: gestiamo infatti la più grande flotta privata al mondo per la generazione di energia rinnovabile. Nel prossimo futuro continueremo non solo a muoverci in questa direzione, ma accelereremo anche la nostra crescita sostenibile, in linea con la Vision 2030 del Gruppo Enel, che contempla un obiettivo di capacità rinnovabile complessiva di circa 145 GW".La nuova capacità rinnovabile sviluppata da EGP nel 2020 comprende circa, principalmente(2.284 MW) e(803 MW). Inoltre, nel corso dell'anno Enel Green Power ha realizzato il rifacimento e ripotenziamento di impianti in operazione per circa 1,2 GW (250 MW eolici, 847 MW idroelettrici e 73 MW geotermici). In termini di, la nuova capacità è distribuita per 508 MW in(principalmente in Spagna), 879 MW in(principalmente in Brasile), 1.386 MW in, (soprattutto negli Stati Uniti) e 333 MW tra Africa, Asia e Oceania.Con i 3.106 MW costruiti nel 2020, EGP gestisce oggi circa, confermandosi "Super Major" delle rinnovabili, ossia il più grande operatore privato al mondo nel settore. Una volta pienamente operativa, la nuova capacità dovrebbe generare circal'anno ed evitare l'ogni anno. Tale risultato contribuisce all'obiettivo del Gruppo Enel di limitare le emissioni dirette di gas serra ("GHG") a 148 gCO2eq/kWh nel 2023.