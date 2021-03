© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un processo di Clean up ad elevata efficienza per rimuovere i contaminanti del biogas, sviluppato nel Laboratorio Accumulo di Energia, Batterie e tecnologie per la produzione e l'uso dell'Idrogeno del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili. Questa l'innovazione, studiata e sperimentata nell'ambito del progetto europeo Waste2Watts, che è valsa ail titolo diassegnato daliniziativa lanciata dallaper individuare e valorizzare le innovazioni ad alto potenziale.Il– spiega Enea in una nota – si propone di sviluppare una soluzione avanzata per convertire in energia elettrica e calore il biogas proveniente da una grande varietà di materie prime di scarto, utilizzando celle a combustibile ad ossidi solidi (SOFCs - Solid Oxide Fuel Cell), da sfruttare direttamente presso il sito di produzione del biogas. Uno degli obiettivi chiave riguarda lo sviluppo e la sperimentazione delle tecnologie.