Energia, egemonia della Cina nel settore delle rinnovabili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Non più tardi desaranno leal mondo. Aarriveranno ad una percentuale delmentre inpotranno toccare picchi fino alAd annunciarlo è la, uno dei giganti del petrolio che, come ogni anno, pubblica la fonte più accreditata nel campo dei combustibili fossili, la "Questa presa di terreno delle Eco Energies, stando sempre al documento, oltre a disegnare un'evoluzione delle abitudini umani,Se infatti un secolo fa l'ascesa del petrolio aveva trasformato il Medio Oriente da luogo dimenticato dagli interessi internazionali a punto nevralgico del potere mondiale, ad oggi, potrebbe avvenire lo stesso per un altra zona del Globo.In particolare la partita nel XXI secolo si gioca sul fronte dellaambito che vede favorita alla vittoria laPechino infatti, oltre ad essere il più importante inventore con ildelle energie pulite, è anche ildi turbine eoliche, pannelli solari, batterie e veicoli elettrici. Il settore ha un valore per il Paese del Dragone di oltre. Secondo alla Cina solo il Giappone che, con enorme distacco, vede il ricavo delle energie pulite aggirarsi a soli 5 miliardi.