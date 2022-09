Energia e inflazione, associazioni consumatori sul piede di guerra

(Teleborsa) -al via contatti con le associazioni dei lavoratori, delle imprese e con le altre forze sociali per iniziative comuni ad ottobre e novembre. Lo rendono noto le associazioni dei consumatori e utenti Adiconsum, Adoc, Adusbef, Assoutenti, Casa del consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Ctcu, Federconsumatori, Lega consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Movimento Consumatori, Udicon, Associazione Utenti Radiotelevisivi, che ripropongono oggi una serie di proposte e di misure da adottare da parte del Governo, per contrastare l'aumento dei prezzi al consumo e frenare il caro-energia.Nei prossimi mesi milioni di famiglie - spiegano le associazioni - dovranno fare i conti con gli aumenti delle bollette di luce e gas e con i prezzi dei generi alimentari in continua ascesa, rincarati in media già più delmentre anche moltissime piccole e medie imprese si trovano schiacciate da costi divenuti insostenibili per l'approvvigionamento di materie prime e di energia, e tutto ciò produce effetti a cascata molto negativi sull'economia e la società italiane: le associazioni datoriali paventano la chiusura di migliaia e migliaia di attività con conseguenti sospensioni dal lavoro o licenziamenti per centinaia di migliaia di lavoratori, mentre l'Istat richiama l'attenzione sull'incombente rischio di precipitare in condizioni di povertà relativa per quasi un quarto della popolazione italiana.È una, che porta oggi ledei consumatori ad annunciare per il mese di ottobre iniziative di mobilitazione e protesta che saranno attivate in ambito nazionale, da condividere con i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni di categoria dell'agricoltura, dell'industria e dell'artigianato, del commercio e della cooperazione e delle altre forze sociali organizzate in associazioni di volontariato, ambientaliste, culturali, studentesche, ecc. insieme alle quali dar vita alle più opportune azioni comuni intorno a proposte condivise, con il fine di spingere il Governo ad adottare misure efficaci di contrasto all'inflazione e alle speculazioni che ne influenzano pesantemente il corso,in tema di tutele dei cittadini, lavoratori e consumatori e di controllo dei prezzi nel mercato energetico e dei generi di consumo, ma anche di rilancio degli investimenti, di sostegno alle imprese in difficoltà e di implementazione della transizione energetica.A tal fine, le Associazioni dei consumatori propongono una grande assemblea deiche si prevede di tenere in rete il prossimo 18 ottobre aperta alle forze sociali che condivideranno le ragioni e le modalità delle iniziative da assumere insieme e i temi e le proposte aggiornate contenute nella piattaforma consumerista del 6 aprile scorso, su cui hanno sviluppato la mobilitazione contro il caro-vita e contro il caro-energia che ha dato luogo alla manifestazione unitaria delle "Pentole vuote" il 10 giugno