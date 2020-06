© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Il calo del, causato sia dalla riduzione dei quantitativi degli scambi commerciali sia dallo stop delle attività di trasporto e la riduzione dei consumi causati dall'emergenza sanitaria, hanno comportato una riduzione della spesa per le imprese italiane. È quanto emerge dalsostenuti dalle imprese operato dacon il supporto diSecondo l'analisi nella riduzione media della spesa, riferita ad alcuni profili tipo rappresentativi delle esigenze produttive e di consumo delle(negozio di ortofrutta, supermercato, bar, parrucchiere, ristorante, albergo), sarà delper l'e delper ilrispetto allo stesso periodo del 2019. La spesa unitaria media si assesterà dunque suiper l'energia elettrica eper il gas naturale. Nello specifico, tra i differenti profili tipo di impresa analizzati, per quanto riguarda l'energia elettrica le riduzioni dei costi oscillano tra il -15% per il negozio di ortofrutta e il -20% per l'albergo. Per la spesa di gas naturale il calo si attesta tra il -14% per il negozio di ortofrutta e il -16% per il ristorante.Per quanto riguarda il, il(il principale punto di riferimento mondiale del prezzo) è precipitato dagli oltretoccati a Gennaio fino ai, il minimo storico del 2020, per recuperare parzialmente fino aiAnche lesono crollate per effetto della chiusura delle industrie e delle attività commerciali. Il prezzo ha sfiorato i(-48% rispetto ad un anno fa e - 43% rispetto a tre mesi fa). I primi mesi dell'anno – conclude il Rapporto – hanno determinato inanche una(-6,4% rispetto al I trimestre del 2019), principalmente imputabile all'(-17,4%) e al(-9,4%). Cresce invece l'(+17,5%).