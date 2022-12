Energia e bonus edilizi, le proposte di Legacoop Abitanti. Sostegno dalla candidata alla segreteria PD Schlein

(Teleborsa) - Riorganizzare e stabilizzare gliesistenti per l', allargandone l'applicabilità, in una logica di rigenerazione urbana, anche ad interventi più ampi rispetto alla singola unità immobiliare; favorire lo sviluppo delleincentivando modelli virtuosi e non speculativi, in particolare quello cooperativo, ispirati a principi di mutualità e promotori di vera sostenibilità con ricadute positive sull'ambiente, sulla collettività e sul territorio; mantenere il Fondo per il sostegno alla locazione e per i contributi alla morosità incolpevole; sospendere la rivalutazione deidegli alloggi diall'inflazione.Sono le principali proposte avanzate dalla, l'associazione che rappresenta le cooperative di abitanti aderenti a, che si è riunita questa mattina."Le varie forme di bonus, come concepite fino ad ora - sottolinea, presidente dell'associazione - non hanno consentito di programmare percorsi strutturali di riduzione dei consumi e di vera rigenerazione urbana: va ripensata un'economia ecologica di scala, con criteri orientati a fare in modo che la politica energetica non diventi un freno alla giustizia sociale ma piuttosto il suo motore". Da qui la proposta di stabilizzare il "" e il "" e di migliorarne il campo di azione, prevedendo espressamente l'applicabilità anche agli interventi di riqualificazione urbanistica e messa in sicurezza del territorio, passando la singolo edificio ad intere aree urbane, e prevedendo l'entrata a regime dell'aliquota 50%, (invece che il 36%) attualmente in scadenza al 31 dicembre 2024, così da consentire la programmazione e realizzazione degli interventi più lunghi e complessi.L'altra questione di fondo riguarda la necessità, a fronte della crisi ambientale e dei forti rincari delle, di accelerare la transizione energetica, per la quale l'Italia è in ritardo rispetto alla tabella di marcia indicata dall'Europa: a fronte dell'obiettivo di raddoppiare la quota di incidenza delle rinnovabili nelladi- realizzando ogni anno, fino al 2030, nuovi impianti in grado di produrre 10 GWh da fonti rinnovabili - nel 2021 ci siamo fermati a 1,4 GWh.Per Legacoop Abitanti è necessario inoltre affrontare aspetti cruciali nel decreto per le. "Nella consultazione avviata dal ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica -chiarisce Zaccaria- su questo documento, che individua criteri e modalità per la concessione di incentivi alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche, sistemi di autoconsumo collettivo e individuale a distanza, abbiamo chiesto di promuovere modelli virtuosi e non speculativi, in particolare quello cooperativo, ispirati a principi di mutualità. Riteniamo che vada recuperato lo spirito del legislatore europeo, riconoscendo un merito sociale agli interventi di sovvenzionamento dellee delle comunità energetiche, valorizzando ed incentivando ledel movimento cooperativo"."È necessario - sottolinea l'On., intervenuta alla riunione - lavorare sugli attuali incentivi per l'edilizia, affinché non siano circoscritti all'edificio, ma possano essere funzionali ad un processo didei quartieri: sono disponibile a sostenere e promuovere le vostre proposte legislative in tema di stabilizzazione dei bonus fiscali su efficientamento energetico e di un loro allargamento in una logica di rigenerazione urbana e difesa del territorio, così come per la richiesta, in tema di comunità energetiche, dell'innalzamento dei 5 GW annui come obiettivo da raggiungere, riduttivo rispetto agli obiettivi europei 2030, e di facilitare le forme di autoconsumo". "Ladi abitanti -aggiunge- dimostra di aver messo in atto strategie di mutualismo, di partecipazione democratica, di condivisone dei benefici, elementi necessari da un punto di vista sociale per una vera conversione ecologica che vanno sostenuti anche presso il, dando piena attuazione alla normativa che ha allargato l'attività delle cooperative di abitanti dall'alloggio ai servizi connessi, necessari per sostenere tutte le forme di abitare fragile".Per quanto riguarda il tema del diritto all'abitare, oltre alla mancanza di politiche adeguate per un welfare abitativo sollecitate da tempo, Legacoop Abitanti manifesta una forte preoccupazione per l'azzeramento nellain discussione del Fondo per il sostegno alla locazione (230 milioni nel 2022 per una platea che supera le 600 mila richieste, circa 250 mila quelle accolte) e per i contributi alla morosità incolpevole, che in Italia causa il 90% dei 150 mila sfratti già esecutivi.