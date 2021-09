Energia, Donnarumma: necessario colmare gap rinnovabili lavorando su rete

1 Minuto di Lettura

(Teleborsa) - Colmare il gap di energie rinnovabili lavorando anche sulla rete. E' il proposito espresso dall'Ad di Terna, Stefano Donnarumma, intervenuto all'Italian Energy Summit organizzato da Il Sole 24 Ore.



Donnarumma ha sottolineato che il ritmo delle rinnovabili è "lento" e sicuramente "molto lontano dai 6-7 Gigawatt necessari a fare un risultato", perché il punto è "colmare in dieci anni un gap infrastrutturale che vale tra 40 e 60 GW tra solare ed eolico" e "la rete deve accompagnare questo sviluppo".



Il manager ha affermato che la soluzione è "fare sistema", come accade in altri Paesi, e privilegiare i progetti medio-grandi per non perdere i finanziamenti del PNRR. "Dobbiamo stare attenti ad una eccessiva frammentazione ed ad una potenziale incapacità organizzativa di mettere a terra le risorse''.