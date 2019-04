© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Due temi,, da sempre particolarmente cari alcavalli di battaglia fin dall'esordio. "Il processo che abbiamo avviato sopravviverà al nostro Governo e a tanti Governi dopo il nostro.E' illusorio - ha detto(M5S), Vicepremier e Ministro dello Sviluppo economico, parlando a Montecitorio al seminario del M5S sulla Terza rivoluzione industriale - recuperare il ritardo di un Paese al palo da trent'anni sulle fonti- "Da qui aprevediamo - ha aggiunto - di spegnere leci stiamo lavorando. Lo strumento per laè il gas. E non lo abbiamo scoperto oggi, ma nei tre anni in cui ci abbiamo lavorato all'opposizione.- Inutile innamorarsi di una tecnologia: il fotovoltaico di oggi, il microeolico, il macroeolico.ha osservato il leader del M5S ma, ha sottolineato, "se non riusciamo a comunicare l'importanza delle cose che stiamo facendo e il processo di cambiamento non viene condiviso dalla popolazione,