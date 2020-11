© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Rendere più efficienti gli impianti solari termodinamici, grazie a tubi ricevitori con nuovi rivestimenti capaci di limitare al massimo le perdite di calore a temperature molto elevate, mediante l'utilizzo di metalli come rame, alluminio, argento e oro. Questo l'obiettivo delsviluppato dai ricercatori del. "I tubi ricevitori di nuova generazione dovranno operare in vuoto, cioè limitando le perdite di calore e proteggendo i rivestimenti dagli agenti atmosferici, e a temperature quanto più alte possibili per aumentare la resa del ciclo di conversione dell'energia", spiegaLe più alte temperature d'esercizio – sottolinea Enea in una nota – consentiranno, inoltre, di realizzare un sistema compatto e più efficiente di accumulo diretto del calore in grado di garantire la continuità di servizio anche di notte o con cielo nuvoloso."Per migliorare le prestazioni del rivestimento solare ad una temperatura di 550 °C o più elevata, – prosegue– il nostro brevetto propone di utilizzare i metalli con le più basse dispersioni termiche come rame, alluminio, argento e oro inserendoli, in una struttura multistrato che consente di superare i problemi di instabilità di questi metalli alle alte temperature".L'impiego di questa innovativa struttura multistrato permetterà di poter operare anche in aria a temperature più basse (300 °C), con la possibilità di realizzare ricevitori più economici da impiegare negli impianti solari termici. Una caratteristica, quest'ultima, grazie alla quale – conclude la nota – si potrà produrre calore a costi più competitivi da utilizzare sia per alimentare alcuni processi delle filiere industriali, come ad esempio nei settori farmaceutico, alimentare e tessile, sia negli impieghi domestici per il riscaldamento e il raffrescamento degli edifici.