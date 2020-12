© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Ilè una data importante per levisto che per rifornirsi di energia dovranno obbligatoriamente rivolgersi aldell'elettricità,- anche se c'è la possibilità di farlo per gradi - il cosiddetto servizio di maggior".Così Confcommercio in una nota sottolinea che "ciò porterà a unae, di conseguenza, dovrebbe provocare un"Riteniamo - si legge - che la liberalizzazione deiche debba essere sostenuto e perseguito con forza e determinazione. È solo, infatti, dal libero e consapevole confronto frache possono essere determinati prezzi finali vantaggiosi e competitivi per tutte le parti coinvolte".A partire dal primo gennaio 2021, le piccole imprese che non avranno stipulato un contratto di fornitura elettrica sul libero mercato verranno servite nel regime di tutele graduali. Si tratta di un servizio per garantire la continuità della fornitura e lasciare il tempo necessario a scegliere l'offerta sul mercato libero più adatta alle proprie esigenze.Lecontinueranno a essere servite in maggior tutela fino al