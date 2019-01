© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Con la proposta di modifica inserita nelin materia di permessi utili alla ricerca degli idrocarburi, iltraccia il perimetro della nuova norma cheil, il 9 gennaio, è stato, Sottosegretario del Ministero dello Sviluppo Economico con delega all'Energia.La correzione, secondo cui le attività collegate alla ricerca operativa di idrocarburi non rivestono carattere strategico e di pubblica utilità, introduce invece il "Piano per la transizione energetica sostenibile per le aree idonee" (Ptesai), che, in accordo con Regioni, Province ed Enti Locali, punterà ad individuare le aree idonee e non idonee alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi su tutto il territorio italiano.Inoltre, l'emendamento, che sarà discusso nei prossimi giorni davanti alle Commissioni Affari Costituzionali e Lavori Pubblici, porterebbe con sé la modifica di alcuni canoni per il rilascio delle stesse concessioni. Il tutto volto ad "Assicurare la piena sostenibilità ambientale, sociale ed economica del territorio nazionale e per accompagnare la transizione del sistema energetico nazionale alla decarbonizzazione".