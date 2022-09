Energia, Cingolani apre a un incremento dell'estrazione di gas nazionale

(Teleborsa) - Sul tema deleuropeo sul tetto del"non si può cantar vittoria, ma la cosa che bisogna fare capire è che si è passati da una ostruzione a un mandato alla Commissione a elaborare la strategia". È quanto ha dichiarato il ministro della Transizione ecologica,, nel corso di un'intervista a 24 Mattino, su Radio 24. "Lascerei lavorare la Commissione", ha aggiunto. Cingolani ha affermato di aspettarsi entro la fine del mese una proposta dalla Commissione. Il ministro ha anche ricordato che sul price cap non ci vorrà l'unanimità perché "si è deciso che si può procedere con una maggioranza qualificata".Per quel che riguarda glidi gas, il ministro ha assicurato che vanno "molto bene": "siamo fra l'84-85%, come noto dobbiamo arrivare al 90% a ottobre: siamo perfettamente puntuali, anche leggermente in anticipo". "Abbiamo fatto uno sforzo enorme", ha dichiarato.Infine, il ministro ha parlato del provvedimento allo studio del governo per combattere il. "Lo porteremo settimana prossima: è un provvedimento molto chiaro che chiede di mettere a disposizione delle aziende che stanno soffrendo una certa quantità di gas a prezzo controllato". "Gli operatori che mettono questo gas a disposizione non sono delle onlus, ma aziende quotate in Borsa: non gli si può chiedere di regalare allo Stato del gas o darlo a, allora stiamo contestualmente pensando di consentire l'estrazione di una quantità piccola, ma significativa, di gas:, susenza toccare l'Alto Adriatico", ha spiegato Cingolani.La decisione secondo il ministro avrebbe l'effetto di "aumentare l'e di consentire a questi operatori di compensare questo sforzo che farebbero per dare all'Italia e alle nostre aziende del gas a prezzo scontato". La misura andrà poi votata in: spero che venga votata positivamente: è l'unica cosa che possiamo fare per alleviare la sofferenza delle aziende e se qualcuno vota contro poi lo deve spiegare alle aziende", ha concluso."Dobbiamo uscire dale dal, perché producono Co2. L'unica alternativa è ildi nuova generazione. Se non facciamo questa scelta tecnologica e ideologica non riusciremo mai a sbloccarci". ha affermato il ministro della Transizione ecologica. "Oggi c'è unsu queste cose che va a scapito dei nostri figli. Il futuro lo stiamo bloccando con l'ideologia di oggi e questo non va bene", ha aggiunto. "L'di un Paese è una indipendenza sociale e finanziaria. Con le rinnovabili non riusciremo a mandare avanti la seconda manifattura d'Europa per sempre. In questo momento è fondamentale l'accelerazione con le rinnovabili e lo stiamo facendo: ma 2040-2050 dobbiamo avere anche sorgenti continue e programmabili", ha sottolineato.