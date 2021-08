Energia, Caio: "Saipem piattaforma italiana per la sostenibilità nel mondo"

1 Minuto di Lettura

Martedì 31 Agosto 2021, 14:45







(Teleborsa) - "La transizione energetica richiederà nuovi impianti, nuove tecnologie e innovazione. Noi ci poniamo come ponte ingegneristico fra l'ambizione di nuova energia e la capacità di portarla sul terreno in modo economico, sicuro, inclusivo e nel rispetto delle comunità in cui questi nuovi impianti si inseriranno". È quanto ha affermato l'amministratore delegato di Saipem Francesco Caio intervenuto al forum "La Bella Energia dell'Italia" organizzato in vista di Expo Dubai, a Roma presso il Palazzo dell'Informazione, sede del Gruppo Adnkronos.



La transizione energetica – ha proseguito Caio – "è un'opportunità per noi di ricordare al nostro Paese quello che Saipem può fare per l'Italia. In questo percorso, che sarà sfidante dal punto di vista tecnologico, ci poniamo come una piattaforma di ingegneria italiana per la sostenibilità nel mondo. Sono assolutamente convinto che la nuova frontiera della transizione energetica si traduca in nuovi investimenti e in nuovi impianti e rappresenta per il Paese Italia una grande opportunità di export. Da questo punto di vista, l'Expo può essere un'ottima piattaforma. La transizione energetica è una sfida di sistema in cui il concetto di alleanza e di filiera diventano fondamentali".