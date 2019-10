Energia: biogas, ENEA presenta innovativo impianto, compatto e ad alto rendimento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - ENEA ha realizzato presso il Centro Ricerche Casaccia unrispetto agli impianti "tradizionali". Alimentato oggi con gli scarti alimentari della mensa del Centro Ricerche Casaccia,In particolare, si prevede di realizzare una, che serviranno sia per alimentare le utenze dell'impianto che per produrre, mediante elettrolisi dell'acqua, una corrente di idrogeno che verrà impiegata in processi innovativi di bioconversione della CO2 contenuta nel biogas in metano."La produzione di biogas da impianti di digestione anaerobica è considerata una tecnologia matura ampiamente diffusa sul territorio nazionale, in particolare nel Nord Italia, ma presenta delle criticità, specie nel caso di utilizzo di una percentuale rilevante di biomasse povere", evidenziadi Biomasse e Tecnologie per l'Energia. In questo caso, infatti, la ridotta efficienza di conversione della biomassa, pari a circa il 50-60%, e il ridotto contenuto in metano, intorno al 50%, fanno aumentare i costi per l'eventuale immissione in rete del biogas che per legge deve avere un contenuto minimo di metano del 97%., come ad esempio l'impiego di miscele selezionate di funghi e batteri e la separazione dei diversi stadi del processo di digestione anaerobica in due diversi reattori (processo bistadio), oltre ad aumentare le rese di conversione di biomasse povere,in quanto, se si verifica un problema nel primo reattore, mentre si interviene su questo, il secondo continua a produrre metano regolarmente", aggiunge Pignatelli.