(Teleborsa) - Con l'ultimo dei 4 seminari tecnici si èAttivato daall'interno del– su richiesta dele dell– il progetto, prevedeva una. Nella giornata di chiusura è stato annunciatoIncentrato sullper favorire la creazione di un mercato elettrico regionale e la sua integrazione con il mercato unico europeo (nel quadro del Western Balkans 6 Process), il progetto si è sviluppato dal 2017 ad oggi attraverso specifiche delibere di Arera e attraverso incontri periodici nei diversi Paesi. La fase finale del progetto si è concentrata sulle concrete misure che i regolatori balcanici dovranno adottare per conformarsi al quadro regolatorio Ue in materia di allocazione di capacità.L'InCE – forum intergovernativo di cooperazione regionale, formato da 10 membri UE e 8 extra UE,che rappresenta per i Paesi aderenti non europei e appartenenti all'area balcanica un'opportunità per acquistare standard comunitari – ha comunicato in questa occasione che per il 2020 è stata accolta la nuova richiesta di finanziamento e che entreranno a far parte del progetto anche Macedonia del Nord e Bulgaria, considerando che il progetto di coupling ad ora esistente tra questi due Paesi potrebbe fornire ulteriori opportunità di scambio nei Balcani.Alla cerimonia conclusiva – aperta e conclusa in rappresentanza del collegio di Arera rispettivamente da– hanno partecipato i"Una nuova fase del progetto, confermata oggi per il 2020, consoliderà i risultati raggiunti fino ad ora e aggiungerà, con la partecipazione di Bulgaria e Macedonia del Nord, ulteriori prospettive in campo energetico per i Balcani. Il, recentemente inaugurato, è il simbolo di una nuova integrazione dei mercati energetici balcanici ed europei che non può che arricchirsi con progetti continuativi di scambio di informazioni, come il KEP" ha affermato Saglia.