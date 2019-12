© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Ancora troppi clienti nel Mercato Tutelato. Per questo – afferma– "e perseguire, nel modo più efficace, l'obiettivo di completa liberalizzazione dei mercati dell'energia e gas e l'effettiva concorrenza tra gli operatori, garantendo condizioni economiche eque per i clienti di piccole dimensioni".Unasottolineando alcuni, fissata per entrambi i settori dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (cd. legge concorrenza) alPer ili dati dell'Autorità indicano che ilAnche nelnello stesso anno, il servizio di tutela ha costituito la modalità di fornitura per ilA limitare la piena concorrenzialità dei mercati energia e gas auspicata nellasono – spiega l'autorità in una nota – l'alta concentrazione nei mercati, la scarsa propensione dei clienti a muoversi nel mercato e i vantaggi competitivi dei fornitori storici."I numeri sono lontani da quanto aveva ipotizzato il legislatore – affermai – e la quota di clienti fermi sul mercato tutelato è tutt'altro che residuale. Difronte a questo l'Autorità fornisce alcuni elementi per disegnare gli scenari futuri e strumenti utili a prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni contrattuali. Chiediamo quindi die solo successivamente, con un percorso progressivo, trasparente e verificabile, di estenderne i meccanismi ai clienti domestici dell'elettricità e del gas".