Energia, ARERA: entro 2019 decisioni su dispacciamento elettrico

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Decisioni definitive sul dispacciamento elettrico in Italia, entro la fine del 2019, per migliorare la sicurezza del sistema e alla gestione delle fonti pulite. Lo auspica Stefano, componente del, l'Autorità che gestisce, a margine di un incontro alriguardo il tema della sostenibilità ambientale nel contesto urbano. "Per crescere nelle rinnovabili, bisogna avere delle reti efficienti erinnovabili" ha dichiarato Saglia, continuando dicendo "prenderemo decisioni definitive entro fine anno e saranno importanti anche pere il"."Per adottare delle decisioni che riguardano il- continua Saglia - è fondamentale che ci sia une del suo esercizio. Con ile l'avremo con qualsiasi Governo che dovesse uscire". Punto anche sui, dove il componente del Collegio Arera, dichiara "Non sembra che ci siano degli, è prevedibile che ci sia una stabilizzazione dei prezzi anche per i prossimi trimestri fino alla fine dell'anno"."I prezzi dell'energia come sempre sono influenzati dalle- ha concluso Saglia - alle viste non sembra che ci siano deglie quindi è prevedibile che ci sia una stabilizzazione dei prezzi anche per i prossimi trimestri fino alla fine dell'anno".