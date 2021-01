© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Valeil contratto, diventato operativo oggi, firmato dae il suo partnercon Fusion for Energy (F4E), l'organizzazione dell'Unione Europea che gestisce il contributo dell'Europa a, per il sistema di emergenza di distribuzione dell'energia elettrica.Questo contratto, della durata di 5 anni, comprende la progettazione, l'implementazione, il collaudo e la messa in servizio del sistema, oltre la progettazione e la costruzione dei rispettivi edifici. Il sistema di emergenza di distribuzione dell'elettricitàin caso di perdita di alimentazione fuori sito e/o interruzione della rete esterna. Ansaldo Nucleare, società del Gruppo Ansaldo Energia, integrerà e coordinerà diverse aree di competenza per completare questa infrastruttura critica."Con la firma di questo importante contratto la nostra partnership con Ansaldo Nucleare si rafforza ulteriormente - ha dichiarato, direttore di Fusion for Energy (F4E) - Contiamo sulla loro esperienza per garantire il completamento con successo di questo sistema essenziale per il progetto ITER"."Ansaldo Nucleare e il suo partner Monsud sono onorati di essere stati selezionati da F4E per progettare, costruire e mettere in servizio le infrastrutture e gli edifici necessari per l'alimentazione a sicurezza del più grande impianto di fusione - ha detto- Quest'ultimo contratto conferma l'importanza strategica dell'energia da fusione per il gruppo Ansaldo Energia, mobilitando le sue migliori risorse per il successo di un progetto così ambizioso".