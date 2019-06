Energia, Acquirente Unico: dal 1° luglio al via il Portale Consumi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Pochi click per avere sotto mano tutte le informazioni sulle utenze di luce e gas comodamente da casa, senza code o lunghe attese al telefono.grazie al quale si potrà accedere ai propri consumi e verificare costantemente la propria situazione contrattuale in modo semplice, sicuro e gratuito.Previsto dalla Legge di bilancio 2018 e gestito da Acquirente Unico, il portale: accedendo all'area privata tramite il codice SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), si possono visualizzare le letture effettive e non stimate, i dati di misura prima di vederli in bolletta, i consumi e le informazioni tecniche di riferimento quali, ad esempio, il codice POD per l'energia elettrica e il codice PDR per il gas.In questo modo sarà possibile v, come i cambi di fornitore o le volture, contribuendo così a ridurre il fenomeno dei contratti non richiesti. Saranno interrogabili complessivamente circa 60 milioni di punti, di cui 21 milioni nel gas e 37 milioni nell'elettrico e le informazioni sui consumi saranno scaricabili dal sito in formato open.Conoscere i propri dati di consumo è, secondo la normativa europea, una delle chiavi per aumentare la consapevolezza del consumatore e aiutarlo a fare scelte più accurate e motivate."L'accesso ai propri dati di consumo - ricorda Acquirente Unico - consentirà di trarre il massimo anche dal Portale Offerte (www.ilportaleofferte.it), grazie al quale è possibile comparare in maniera sicura e trasparente migliaia di offerte di elettricità e gas presenti sul mercato libero.- conclude Acquirente Unico - può, da un lato, indurre a, dall'altro adi consumo".