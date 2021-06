Energia & Acqua, consumatori e aziende siglano Protocollo conciliazione paritetica

(Teleborsa) - Accordo storico fra sette grandi aziende dei settori energetico, idrico e del teleriscaldamento e le 20 associazioni nazionali dei Consumatori del CNCU - Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Per la prima volta in Italia è stato sottoscritto un Protocollo Unitario per rilanciare la negoziazione paritetica, rafforzare lo strumento di risoluzione alternativa delle controversie e rafforzare il rapporto di fiducia con i consumatori.

Il Protocollo è stato siglato dai perincipali operatori del settore - A2A, Acea, Edison, Enel, Eni gas e luce, E.ON e Iren - e dalle 20 associazioni di consumatori del CNCU: Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Associazione Utenti dei servizi Radiotelevisivi, Asso-consum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, CTCU Alto Adige, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, MDC – Movimento Difesa del cittadino, U.di.Con. - Unione Difesa Consumatori, UNC – Unione Nazionale consumatori.

Il Protocollo estende al settore idrico e del teleriscaldamento lo strumento della conciliazione, per contribuire al miglioramento costante della qualità dei servizi resi ai consumatori. Il sistema fa perno sugli organismi di negoziazione paritetica, sotto forma di ADR - Alternative Dispute Resolution, introdotti nel 2016, che offrono la possibilità di definire in modo gratuito, rapido, semplice ed extragiudiziale le controversie tra imprese e consumatori. Organismi che assicurano ai consumatori efficacia per la tutela dei propri diritti senza ricorrere a procedimenti giudiziari spesso lunghi ed onerosi.

"L'esperienza maturata in questi anni - si sottolinea - ha trasformato la negoziazione paritetica in una esperienza di successo fondata sulla ricerca spontanea di sinergie, costruita attraverso scambio periodico di conoscenze e valorizzata con il confronto regolare con ARERA, l'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente".

Aziende ed Associazioni sono impegnate nel promuovere e sostenere congiuntamente il percorso di sviluppo continuo della conciliazione paritetica assicurandone l'efficacia e la semplicità di accesso alla procedura curandone la sua più ampia diffusione oltre a garantire la formazione continua dei conciliatori. Sono inoltre previste iniziative congiunte che puntano a migliorare la conoscenza e l'utilizzo della negoziazione paritetica.

