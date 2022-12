Energeia si è quotata su Euronext Growth Oslo

Martedì 13 Dicembre 2022, 14:15







(Teleborsa) - Energeia è sbarcata oggi su Euronext Growth Oslo. Si tratta della 12a ammissione su Euronext Growth Oslo, la 14a quotazione a Oslo in totale e la 74a sui mercati Euronext nel 2022. Con la quotazione di Energeia, sono 114 le società quotate su Euronext Growth Oslo.



Energeia sviluppa, costruisce e gestisce centrali solari principalmente in Norvegia e nei Paesi Bassi. L'idea imprenditoriale dell'azienda è quella di gestire centrali solari su larga scala in combinazione con attività agricole. Nel 2020, l'azienda ha avviato il primo progetto per tali centrali solari in Norvegia insieme al settore agricolo.



All'apertura, il prezzo delle azioni è stato fissato a 2,48 NOK per azione (circa 0,24 euro). Ciò corrisponde a una capitalizzazione di mercato stimata di 291 milioni di NOK (circa 27,8 milioni di euro).



"Stiamo gettando le basi per un'ulteriore innovazione e crescita - ha dichiarato il CEO Viktor Jakobsen - Investiremo su larga scala nel tempo a venire e contribuiremo a costruire ulteriormente la Norvegia come nazione energetica".