(Teleborsa) -, società del Gruppo Enel, è fortementeed il suo compito è "aiutare i partner a ridurre l'impatto ambientale e il costo energetico" attraverso due leve:Lo ha spiegato il Ceo di Enel X,i, intervenuto alla presentazione della Risk Map 2021 di SACE, aggiungendo che che occorrechesiano in contrapposizione e cheà "siano cose diverse"."Più si è sostenibili e più si riesce a far sì che il prodotto venga meglio percepito dal cliente finale e spesso si ottengono vere e proprie riduzioni del costo di produzione", ha spiegato il manager, aggiungendo che "competitività e qualità devono andare di pari passo perché è l'unica maniera per competere effettivamente sul mercato". Enel X - ha sottolineato - attraverso l'elettrificazione e la digitalizzazione, vuole creare unRicordando che l'Italia è indietro su aspetti come l'elettrificazione e la digitalizzazione dei consumi, Venturini ha affermato che, per la ripartenza dell'Italia, occorredella PA e sullacon l'obiettivo di sfruttare al meglio le risorse del Recovery Fund.