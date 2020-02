Enel X si aggiudica nuova capacità per demand response in Poli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, società del Gruppo Enel, si è aggiudicata attraverso la controllata Enel X Polska,(DR) da forniresul Capacity Market polacco. I programmi di DR servono a incentivare gli utenti a modificare i propri consumi energetici per facilitare la stabilizzazione della rete e assicurare una maggiore flessibilità per un utilizzo più efficiente dell'infrastruttura energetica.Un successo chenel settore, permettendole di guidare il mercato del demand reponse per quattro anni consecutivi, dal 2021 al 2024. Grazie a questa aggiudicazione, inoltre, Enel X harispetto al 2023, mantenendo lain tale segmento nel mercato di capacità polacco., CEO di Enel X, ha dichiarato "con questa aggiudicazione continueremo a offrire ai nostri clienti polacchi opportunità di ricavo a lungo termine, aiutandoli a gestire meglio i loro costi energetici e d'impresa, contribuendo al contempo alla sicurezza dell'approvvigionamento nella rete elettrica polacca. Questo risultato positivo risponde alla crescente domanda di servizi di DR nel Paese e dimostra l'importanza sempre maggiore che questi servizi sono destinati ad avere nel settore energetico polacco".Enel X ha iniziato a fornire i suoidi demand response in Poloniae si è aggiudicata 446 MW per il 2021 e 546 MW per il 2022 e il 2023. Nel 2024 i servizi di DR rappresenteranno quasi il 5% del mercato della capacità del Paese, rispetto ad appena il 2,7% previsto per l'anno di lancio, il 2021.