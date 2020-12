© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -(business line globale di Enel) il dispositivo cheutilizzando le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, ha ricevuto il Premio Nazionale per l'Innovazione "Premio dei Premi" 2020. Il riconoscimento è stato consegnato dal, alla presenza della Ministra per la Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone, della Ministra per l'Innovazione tecnologica e Digitalizzazione, Paola Pisano e del Presidente della Fondazione COTEC, Luigi Nicolais, nel corso della cerimonia che si è tenuta da remoto questa mattina.Il premio, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri su concessione del Presidente della Repubblica, viene conferito annualmente ad aziende, banche, Pubbliche amministrazioni, studi di design e start-up accademiche che abbiano realizzato innovazioni rilevanti di prodotto o di processo.poiché, come si legge nella motivazione, "che si avvalgono quotidianamente di un ausilio elettrico per la loro mobilità e incrementerà ulteriormente la loro percezione di autonomia personale".e rafforza il nostro impegno per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche all'avanguardia che rispettino i principi di inclusione e le diversità di ciascun individuo – dichiara. "L'accesso alla mobilità sostenibile è un diritto e un principio alla base della nostra strategia di business ed è proprio partendo da questa convinzione che, grazie alla collaborazione con una start-up italiana, abbiamo realizzato JuiceAbility, uno strumento che migliora la vita e l'autonomia delle persone con disabilità motorie".