Enel X realizza a Milano con Teicos e ROCKWOOL progetto condominio modello

Ultimo aggiornamento: 15:32

(Teleborsa) - Con un innovativo intervento di riqualificazione, si sono ottenuti una riduzione dei consumi energetici del 74% e un risparmio complessivo in bolletta dell'80% oltre alla bonifica e ristrutturazione dell'intero edificio.. L'edificio è stato inaugurato oggi, 15 ottobre, dal, dalNel 2018 le tre aziende hanno sostenuto la, dedicata alla promozione dei vantaggi della riqualificazione energetica dei condomini e alla divulgazione degli incentivi messi a disposizione dal Comune di Milano con il contributo a fondo perduto previsto dal bando BE2.. Presentava importanti problemi di infiltrazione sulla copertura e di degrado della facciata. Gli interventi si sono concentrati su: risanamento della facciata e isolamento termico a cappotto; rifacimento della copertura e isolamento termico; isolamento delle salette del piano terra e di tutti i vani riscaldati. Infine, è stata eseguita la sostituzione dell'impianto termico con una pompa di calore a gas. Si tratta di interventi che hanno permesso il miglioramento della classe energetica da G a C con una riduzione dei consumi prevista del 74% pari a 48kW/mq e una totale valorizzazione dell'immobile.e ridotto, grazie all'acquisizione della cessione del credito, la cifra complessiva dell'intervento sostenuta dal condominio, pari al 30% del valore dei lavori.e realizzato tutti gli interventi di efficientamento, accompagnando il condominio nel complicato processo della cessione del credito., leader mondiale nell'offerta di prodotti e soluzioni innovative in lana di roccia,ROCKWOOL REDArt che ha contribuito ad aumentare il comfort interno e a ridurre i consumi e i costi di gestione.riducendo sensibilmente i loro consumi energetici e allo stesso tempo poter contribuire alla sostenibilità ambientale - sottolinea- "Oggi Enel X si propone come partner dei condomini offrendo soluzioni tecnologiche avanzate per rendere gli immobili un luogo sempre più sicuro ed efficiente. In quest'ottica, strumenti come l'ecobonus e la cessione del credito rappresentano un'opportunità per i cittadini contribuendo a incrementare il valore degli immobili, a ridurre le spese di gestione, con".