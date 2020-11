Enel X lancia servizi di e-mobility in Cina

(Teleborsa) - Enel X, la business unit del Gruppo Enel specializzata in innovazione e servizi energetici avanzati, ha inaugurato la prima sede commerciale in Cina.

Enel X China ha infatti aperto un ufficio dedicato alla e-Mobility a Shanghai, in risposta al rapido sviluppo del trasporto sostenibile nel Paese, per avviare la distribuzione delle tecnologie delle infrastrutture di ricarica e dei sistemi e piattaforme per i veicoli full electric e ibridi.

"La Cina è il mercato più ampio in termini di veicoli elettrici, con un percorso di sviluppo ambizioso e straordinario", ha affermato Francesco Venturini, Amministratore Delegato di Enel X, aggiungendo che la società potrà dare "un contributo significativo per raggiungere gli obiettivi sostenibili del Paese, fornendo le più recenti tecnologie disponibili nel settore e collaborando con gli operatori di mercato per stimolare la tendenza inarrestabile all'adozione della mobilità elettrica".

Enel X China lavorerà in collaborazione con produttori di automobili, clienti commerciali, industriali e residenziali, utility del settore elettrico, nonché con i mercati dell'energia per introdurre soluzioni di ricarica che utilizzano la tecnologia JuiceBox.

La società fornirà l'infrastruttura di ricarica per la mobilità elettrica del futuro, inclusa una linea completa di stazioni di ricarica intelligenti e soluzioni personalizzate per famiglie, imprese e comuni. Enel X China ha infatti l'obiettivo di espandere e diversificare ulteriormente l'offerta, includendo servizi vehicle-grid a supporto di reti intelligenti e prodotti del mercato dell'elettricità, in linea con il rapido sviluppo delle energie rinnovabili in Cina.

