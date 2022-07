Enel X lancia il Circular Economy Factbook 2021/2022

(Teleborsa) - Enel X, la società del gruppo Enel dedicata a prodotti e servizi innovativi, ha reso oggi disponibile la seconda Edizione del Circular Economy Factbook 2021/2022 in cui ha raccolto e illustra le iniziative, i progetti e le soluzioni circolari che ha portato avanti negli ultimi due anni. Il documento descrive il ruolo di Enel X nell'accelerare e implementare la circolarità, non solo al proprio interno, ma anche in relazione a tutto l'ecosistema circostante di partner e clienti.

"L'Economia Circolare rappresenta uno degli abilitatori dell'elettrificazione in grado di re-immaginare e riconfigurare in chiave sostenibile processi e modelli di business tradizionali" - ha commentato Francesco Venturini, CEO di Enel X -. "Per questo Enel X, coinvolgendo fornitori, clienti finali, aziende e pubbliche amministrazioni vuole favorire un meccanismo virtuoso in grado da un lato di generare valore condiviso per tutti e dall'altro di promuovere investimenti in soluzioni sempre più sostenibili ed innovative".

Come descritto nel Factbook, la sfida di Enel X per la circolarità prende avvio dall'Enel X Circular Economy Boosting Program, un approccio ad ampio spettro che parte dalla misura del livello di circolarità delle singole soluzioni in portafoglio per poi individuare, lungo l'intera catena del valore, idee, strategie, modelli di business, innovazioni tecnologiche e partnership con start up in grado di renderle più sostenibili. Una volta conclusi gli studi di fattibilità, si passa poi alla realizzazione dei progetti innovativi individuati e a un re-scoring della soluzione per certificarne il miglioramento in termini di livello di circolarità.

Ad oggi sono stati realizzati 23 boosting program su scala globale suddivisi tra Italia, Spagna, Nord America e America Latina, in particolare Argentina, Brasile, Cile e Colombia.

All'interno del Factbook sono descritte due delle soluzioni individuate da Enel X, il Circular Economy Report e il GHG Report. Attraverso questi strumenti, la società è in grado di fornire ai propri clienti, tra cui aziende e pubbliche amministrazioni, una roadmap con soluzioni ed innovazioni tecnologiche circolari immediatamente disponibili sul mercato, partendo da un'analisi della performance attuale e supportando il cliente sin dalle fasi di progettazione fino all'esecuzione dei lavori.

Nel 2021 per la realizzazione del Circular Economy Report sono state coinvolte più di 50 aziende sul territorio italiano con più di 160 siti, appartenenti a diversi settori merceologici, tra cui Genagricola, Inalca e DOpla, per le quali è stato conteggiato un saving prospettico in termini di CO2 pari a 17 mila tonnellate grazie alle soluzioni proposte da Enel X.

Il Factbook riporta infine anche l'impegno di Enel X nello sviluppo ed applicazione dei principi di "inclusione sociale" nell'ambito della propria attività e delle proprie soluzioni, con l'obiettivo di migliorare le modalità con cui le persone che vivono in condizioni economiche e sociali di vulnerabilità partecipano alla vita sociale, puntando alla creazione di valore condiviso per il business, le comunità e tutti gli stakeholder.