© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, per risparmiare energia e semplificare vita, nel rispetto dell'ambiente. La nuova soluzione battezzata, già disponibile ine nei prossimi giorni anche in, permette di gestire anche da remoto il, la, l'e tutti gli altri dispositivi dell'ecosistema., il centro di comando che si collega a tutti i dispositivi Homix. Fra i grandi vantaggi ci sono, per rendere accessibile a tutti la tecnologia per la casa intelligente e consentire alla casa di apprendere le proprie abitudini e gfacilitare la vita quotidiana. Ciò sarà possibile anche, il servizio vocale intelligente di Amazon, che consentirà di avviare le varie funzionalità cono il pratico, ma anche fuori casa, grazie allLa nuova soluzione è disponibile negli store online di Amazon e nei canali di vendita Enel X ed Endesa Energia."L'obiettivo di Enel X è offrire prodotti e servizi in grado di migliorare la vita dei clienti e proteggere l'ambiente attraverso delle soluzioni semplici e accessibili a tutti", afferma, responsabile del comparto Home Services di Enel X."Crediamo che la voce sia il futuro. Rappresenta un modo completamente nuovo di interagire con la tecnologia. Ecco perché abbiamo creato Alexa Voice Service, che consente ai produttori di dispositivi di creare prodotti e servizi con integrazione Alexa", ha dichiarato, General Manager Alexa Skills e Voice Service Europe.