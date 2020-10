Enel X in partnership con SIA per servizi finanziari digitali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, società del Gruppo Enel attiva nei servizi finanziari innovativi, ha siglato una, controllata daCDP Equity, per la progettazione e realizzazione diGrazie alle piattaforme tecnologiche innovative di SIA, i clienti di Enel X potranno effettuareanche via smartphone, in modo facile, veloce e sicuro. Una possibilità offerte per, a partire dai pagamenti delle, la maxi piattaforma mondiale di e-mobility che vanta 750 business partner e 250 mila punti di ricarica, cui partecipano il Gruppo BMW, Bosch, EnBW, Enel X, Innogy, Mercedes Benz AG, Siemens e il Gruppo Volkswagen. Sarà poi possibile effettuare altri tipi di transazioni, ad esempioed effettuarein conto, nonché di effettuareutilizzando le carte del circuito Mastercard.Questo accordo consente ad Enel X Financial Services die si inserisce nel più ampio percorso avviato dalla società, che punta a sfruttare collaborazioni strategiche con i grandi player Ict e Fintech, come quella recentemente siglata con la piattaforma di open banking Tink."Avere un partner innovativo e affidabile come SIA ci consentirà di sfruttare le enormi opportunità dell'Open Finance", afferma, CEO di Enel X Financial Services, aggiungendo che questo accordo è "un'ulteriore dimostrazione delle enormi potenzialità offerte dalla digitalizzazione e dall'apertura dei mercati che consentiranno a Enel X Financial Services di rafforzare la leadership nell'ambito dei servizi finanziari".Nicola Cordone, Amministratore Delegato di SIA. ha sottolineato che "grazie alle proprie infrastrutture tecnologiche e alla capacità di sviluppare soluzioni innovative, SIA continua ad accompagnare la digital transformation di istituzioni finanziarie, PA e anche imprese che, grazie alla PSD2 e all'open banking, hanno l'opportunità di realizzare nuovi servizi di pagamento da offrire alla propria clientela".