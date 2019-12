Enel X: ecco l'algoritmo che calcola il risparmio delle emissioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al via l'algoritmo che calcola i benefici per l’ambiente grazie allo sviluppo della mobilità elettrica in Italia. Si tratta di e-mobility emission saving tool di Enel X, il primo ad aver ricevuto la validazione di Rina. L’algoritmo è il risultato della conversione in CO2 risparmiata dei kWh erogati dalle infrastrutture di ricarica di Enel X e la stima dei km percorsi dai veicoli elettrici, considerando l’equivalente dato relativo alle emissioni climalteranti prodotte dai veicoli termici. Da gennaio 2018 a oggi sono oltre 800mila le ricariche effettuate presso le stazioni di Enel X: circa 10milioni di kWh l’energia erogata dai caricatori e circa 59milioni i km percorsi dai possessori di veicoli elettrici.«Grazie a questo nuovo tool che misura le emissioni di CO2 risparmiata dai veicoli elettrici, Enel X è in grado di offrire ai propri utenti un ulteriore strumento che testimonia i benefici del passaggio definitivo alla mobilità sostenibile – ha dichiarato Alessio Torelli, responsabile di Enel X Italia - Una transizione in atto, possibile grazie anche al lavoro di Enel X che sta realizzando una rete capillare di punti di ricarica attraverso la quale le persone sono libere di spostarsi facilmente in Italia e all’estero».I kWh erogati dai punti di ricarica sono calcolati puntualmente dal Sistema Emm (Elettro Mobility Management Platform), la piattaforma digitale di Enel X che gestisce costantemente le informazioni relative alle operazioni di ricarica di veicoli elettrici su tutto il territorio italiano, sia ad accesso pubblico che privato. I dati vengono trasmessi dalle infrastrutture fast (JuicePump) e quick (JuicePole e Pole Station) dotate di un misuratore interno e dalle JuiceBox connesse, installate in ambito domestico.Il calcolo della CO2 risparmiata è la sintesi dei dati sulla distanza percorsa da veicoli 100% elettrici (Bev), o ibridi Plug in (Phev) in modalità esclusivamente elettrica e del calcolo medio dei consumi delle autovetture effettuato da un recente studio ufficiale del Politecnico di Milano. Il risultato finale è frutto della comparazione dei chilometri ottenuti con la media delle emissioni del parco italiano circolante di auto termiche pubblicati annualmente da ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), al netto della CO2 emessa per la produzione dell’energia sulla base del mix energetico nazionale.Per rendere ancora più concreto l’algoritmo, Enel X ha inserito come indicatore quello relativo alla CO2 assorbita dagli alberi. Il risultato è misurato dal rapporto tra quantità di CO2 assorbita in un anno da un albero (2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories) e quella di emissioni risparmiate. La dashboard è a disposizione degli utenti nella homepage del sito di Enel X: il calcolo della CO2 risparmiata per singola sessione di ricarica sarà presto disponibile anche sull’app JuicePass e sul portale Recharge Manager dedicato a imprese e pubbliche amministrazioni. Enel X implementerà, inoltre, un sistema per la visualizzazione dei dati aggregati relativi al risparmio di emissione anche sui display delle infrastrutture di ricarica JuicePole e JuicePump.