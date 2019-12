Enel X e Related Companies installano maxi sistema di accumulo a New York

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, società del Gruppo Enel, e la società immobiliare, hanno annunciato oggi ilL'impianto di storage "in front of the meter", si trova presso ildi Related a East New York,, e supporterà ladella società elettrica di New York,nei periodi di, contribuendo a garantire un servizio affidabile. Enel X è stata selezionata dalla compagnia elettrica locale nell'ambito del, che ha l'obiettivo di aiutare i clienti a gestire i loro consumi e il modo in cui usano l'energia. Questo programma e l'uso di soluzioni come il progetto di storage presso il Gateway Center, frutto di un, hanno permesso a Con Edison di evitare costosi potenziamenti dell'infrastruttura. Un modello che potrebbe essere esteso sa tutto lo Stato di New York."New York è un mercato complesso e densamente popolato in continua crescita, che richiede tecnologie innovative per affrontare sfide energetiche sempre nuove", ha affermato, Responsabile di Enel X, spiegando che "sistemi di stoccaggio come questo rappresentano uno degli strumenti fondamentali per aiutare a risolvere queste sfide potenziando la flessibilità e la stabilità dei sistemi energetici"., Vice Presidente di Related Companies, ha dichiarato: "Da diversi decenni siamo in prima fila nell'innovazione per le pratiche edilizie sostenibili e da oltre 15 anni investiamo nella sostenibilità in East New York, avendo aperto nel 2002 il Gateway Center con certificazione LEED Silver e integrando sistemi fotovoltaici nel quartiere".Ad oggi ilè intervenuto adi domandadi elettricità dal sistema di stoccaggio a batteria che aiuta anche a ridurre le emissioni limitando la necessità di energia elettrica ad alta intensità di emissioni di CO2 durante i periodi di picco. Lesoddisfano i più elevati standard di sicurezza.è stata effettuata, società collegata di Related Companies, con la collaborazione di Enel X.Nel 2018 il Governatore dello Stato di New York,, ha annunciato, comedi riferimento per l'intera nazione, la realizzazione dper creare una rete energetica più pulita, più diversificata e più flessibile. A New York, Enel X gestisce attualmente 16 progetti di stoccaggio situati presso proprietà di clienti, fra cui un sistema di storage integrato con solare, fornendo diversi servizi che consentono la gestione della domanda, tagliando i costi per i consumatori e supportando la rete.