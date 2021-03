22 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Convergenze, società quotata all'AIM Italia, presente sul territorio nazionale con punti di ricarica per auto elettriche attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only), ha siglato un accordo di interoperabilità con Enel X per consentire ai suoi clienti di ricaricare i veicoli elettrici sulla rete pubblica della business line del Gruppo Enel.

Grazie a questo accordo i clienti di Convergenze potranno accedere agli oltre 12.000 punti di ricarica gestiti da Enel X e distribuiti su tutto il territorio nazionale, che andranno ad aggiungersi al network di colonnine di ricarica per auto elettriche EVO di proprietà (9 punti di ricarica già attivi nelle province di Salerno e Napoli e 5 in corso di installazione tra le province di Salerno, Napoli ed Avellino, e 2 postazioni EVO Station presso strutture ricettive in Campani).

Le infrastrutture di ricarica Enel X abiliteranno la ricarica anche ai possessori della EVO Card di Convergenze e ai loro smartphone. Per il pagamento, i clienti potranno utilizzare anche la soluzione Amazon Pay, introdotta di recente come nuovo metodo di pagamento di tutti i servizi Convergenze.