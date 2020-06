Enel X accelera sulla micromobilità in Italia con Bird

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, che si sta affermando in Italia come valida alternativa al trasporto tradizionale per spostarsi in modo rapido e sostenibile.La società di soluzioni innovative del Gruppo Enel ha, per offrire ai clienti l'opportunità di avere un'esperienza di mobilità completamente integrata. All'interno dell'di Enel X è stata inserita unaal servizio dielettrici Bird presenti in diverse città italiane: Torino, Roma, Milano, Verona, Rimini e Pesaro."La partnership con Bird ci permette di offrire agli utenti di JuicePass un'esperienza unica di spostamento in ambito urbano e una valida alternativa ai mezzi di trasporto tradizionali grazie alla quale è possibile anche alleggerire i flussi di traffico delle nostre città", ha dichiarato, responsabile e-Mobility di Enel X, ricordando l'impegno dell'azienda sulla mobilità sostenibile."Il nostro obiettivo è quello di fornire una soluzione dell'ultimo miglio che combinata con i veicoli elettrici e il trasporto pubblico renda le città più vivibili e sicure per tutti", ha sottolineatoGeneral Manager di Bird Italia.Gli utenti di JuicePass di Enel X, una volta, verranno reindirizzati direttamente all'app di Bird per prenotare e utilizzare i mezzi. Chi guida un veicolo elettrico da oggi potrà parcheggiarlo e fare il pieno di energia presso i punti di ricarica accessibili attraverso JuicePass, proseguendo i propri spostamenti su un monopattino Bird decongestionando il traffico cittadino e tutelando l'ambiente. Concluso il percorso il monopattino dovrà essere parcheggiato in un luogo sicuro che non ostacoli la viabilità dei pedoni e dei veicoli; per l'utilizzo è previsto unil mezzo e una