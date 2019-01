Enel vende tre impianti rinnovabili in Brasile per 700 milioni di euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Enel S.p.A. vende alcuni asset in. Tramite la sua controllata per le rinnovabili Enel Green Power Brasil Participações Ltda ("EGP Brazil"), la multinazionale dell'energia ha siglato un accordo con la società cinese("CGNEI") per la vendita del 100% di tre impianti rinnovabili, per una capacità complessiva di 540 MW.I tre impianti brasiliani oggetto della cessione, tutti già in esercizio, sono i parchi solari di Nova Olinda (292 MW) e Lapa (158 MW), negli stati nordorientali di Piauí e Bahia, rispettivamente, oltre al parco eolico di Cristalândia (90 MW) sempre a Bahia."La cessione di questi asset ci consente di creare valore per un'ulteriore crescita in Brasile, dove stiamo realizzando un vasto portafoglio di progetti rinnovabili - ha commentato, responsabile di Enel Green Power - . Rimaniamo focalizzati sulle opportunità offerte dal settore delle rinnovabili in Brasile e continuiamo a investire nel Paese, dove EGP Brazil svolgerà un ruolo attivo sia nella realizzazione dei progetti che nella gestione degli impianti operativi"., da pagare al closing, è pari all'enterprise value degli impianti ed ammonta a circa 2,9 miliardi di real brasiliani, equivalenti aal tasso di cambio attuale.