Enel vende controllata brasiliana Celg-D a Equatorial Energia

Venerdì 23 Settembre 2022, 15:15







(Teleborsa) - Equatorial Energia, società elettrica brasiliana, ha siglato un accordo per acquisire Celg-D, società di distribuzione di energia elettrica, da Enel Brasil, controllata locale del gruppo italiano.



L'acquirente pagherà 1,58 miliardi di real (circa 311 milioni di euro) per Celg-D, secondo una nota di Equatorial Energia, in un'operazione che include anche una ristrutturazione del debito di 5,71 miliardi di real (circa 1.125 milioni di euro).



Con l'operazione, Equatorial Energia intende diversificare lo sviluppo delle proprie attività nel segmento della distribuzione di energia in un'ulteriore regione. Aggiungerà oltre 3,3 milioni di clienti.







(Foto: American Public Power Association on Unsplash)