© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Enel chiude il primo semestre con undi 2,215 miliardi di euro in aumento del 9,7% rispetto al primo semestre 2018. L'utile netto ordinario è stato pari a 2,277 miliardi (+20,3% e 1,892 miliardi nel primo semestre 2018).sono stati pari a 38,991 miliardi di euro (+8,2%) "incremento principalmente attribuibile all'attività di distribuzione, in particolare in Sud America, per il contributo di Enel Distribuicao Sao Paulo e dei cambiamenti regolatori in Brasile ed Argentina, nonché dalla crescita delle rinnovabili e dalle efficienze registrate nella generazione convenzionale" spiega la società.L'si è attestato a 8,907 miliardi (+13,4%).L'è pari a 45,391 miliardi di euro (41.089 milioni di euro a fine 2018, +10,5%). L'aumento del debito è stato "principalmente per effetto degli investimenti nel periodo, del pagamento dei dividendi, dell'acquisizione di alcune società da Enel Green Power North America Renewable Energy Partners e per la prima applicazione dell'Ifrs 16. Tali effetti sono stati in parte compensati dai positivi flussi di cassa della gestione operativa".. "Enel ha conseguitonel primo semestre del 2019, con un, a conferma della, che integra pienamente la sostenibilità come fondamento della creazione di valore finanziario" - ha sottolineato l', commentando i risultati. "La solida generazione di flussi di cassa, che ha interamente finanziato l'accelerazione degli investimenti - ha detto - continuerà a sostenere la crescita del gruppo. L'elevata visibilità sui risultati, garantita dalla continuità della perfomance operativa, dal costante miglioramento dell'efficienza e dai nuovi progetti in portafoglio, ci permettono di, nella certezza di poter realizzare anche gli obiettivi a medio termine di Piano", ha aggiunto Starace.