© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -rispetterà il termine del 2025 fissato dal Gruppo per la decarbonizzazione e, dopo la centrale di Brindisi, è pronta a chiudere in leper gli inizi del 2021. È quanto ha annunciato ilinPer laa – ha evidenziato Tamburi – "è importante che si possa avere le autorizzazioni per l'inizio del 2021 per procedere alle aste con capacity market. Enel investee il prossimo piano sarà incrementato. Questi sono impegni che Enel si prende direttamente. Ilpuò dare una mano con risorse di nuova natura".Quanto al processo di decarbonizzazione Enel "vuole rispettare" ilche poi saranno compensati con gas e rinnovabili. "Creeremo energia da rinnovabili e daremo" ha affermato Tamburi illustrando isulla quale sta lavorando Enel. Fra questi Enel punta a "decuplicare la capacità produttiva di pannelli fotovoltaici del sito di Catania". Sul fronte delle energie non programmabili come l'e il– ha spiegato Tamburi – "nei prossimi 10 anni la capacità installata dovrà essere raddoppiata per l'eolico arrivando a 10mila Megawatt e per il fotovoltaico si dovrà passare da 20 Gw a 50-52 Gw".Motivo per cui ha detto Tamburi, richiamando il decreto Semplificazioni, "se le autorizzazioni non arriveranno in tempi certi o rapidi o comunque facilitati rispetto ai termini precedenti gli obiettivi non saranno raggiungibili".