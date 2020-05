© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - ''C'è tanto che si può semplificare, anche nella macchina pubblica, a breve termine e senza eccessive difficoltà. Questa è una buona occasione per farlo. Laè in corso da molto tempo, ma adesso il cambiamento è arrivato davvero''. È quanto afferma lin un'intervista al quotidiano "La Repubblica".''Nella prima settimana di marzo – spiega Starace – abbiamo deciso di mettere incirca 15mila dipendenti del gruppo che lavoravano in ufficio. Abbiamo cominciato ine poi la settimana dopo lo abbiamo fatto in tutta l', dalal. Molti, specie nei Paesi non ancora colpiti in piedo dal virus, ritenevano le misure eccessive. Ma il nostro obiettivo era prima di tutto mettere le persone al riparo dal rischio contagio. Adesso abbiamoe la maggior parte potranno restarci fino a fine anno''.Pur ammettendo che "traslare semplicemente l'esperienza delle aziende nei Paesi è sempre una semplificazione pericolosa, perché tra le prime e i secondi ci sono diversi gradi di complessità" l'Ad afferma che "se qui in azienda abbiamo scoperto che ci sono cose superflue di cui si può fare a meno, snellendo i processi, lo si può fare anche a livello di Italia. Tutti i Paesi hanno in questo momento così difficile, un'occasione di cambiare". Un'occasione, sottolinea Starace, perche il più delle volte "sono complessi e figli di una stratificazione di legislazioni successive".L'esperienza di questi mesi di lockdown porterà, probabilmente,"Il futuro è tutto da costruire. Finora – afferma l'Ad – avevamo un esperimento in cui una volta alla settimana si poteva lavorare in smart working. Adesso, magari, sarà il contrario: una volta la settimana si verrà a lavorare in ufficio, magari per incontrare i colleghi o fare cose che è difficile fare da remoto. Del resto questa diventa una grandissima opportunità che puo' favorire la produttività e allo stesso tempo migliorare la qualità della vita".