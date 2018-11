(Teleborsa) - "Non usciremo mai da Open Fiber, non è nelle nostre corde farlo". Lo ha assicurato l'Amministratore Delegato di Enel, Francesco Starace in occasione della presentazione del Piano 2019-21.



"E' un'impresa che sta facendo un ottimo lavoro, ha ottenuto 3,8 miliardi di finanziamento e siamo molto soddisfatti della performance che supera le nostre aspettative" ha spiegato il top manager aggiungendo che la voglia di rimanere nel settore è testimoniata dal fatto che Enel ha avviato l'acquisto di un'altra società in America Latina per la posa della fibra. © RIPRODUZIONE RISERVATA