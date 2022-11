Enel, Starace: lavoro mi piace, ma decideranno gli azionisti

(Teleborsa) - "Non è un mistero che mi piace questo lavoro ed è un'attività estremamente soddisfacente, ma". Lo ha affermato, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel, rispondendo alle domande degli analisti sul Piano Strategico 2023-2025, in vista della scadenza del suo mandato triennale che si concluderà con la prossima assemblea degli azionisti del 2023. "Il piano è sfidante, ma le persone del gruppo sono pronte e saranno", ha aggiunto.Il piano prevede un riposizionamento strategico dei business e delle aree geografiche, soprattutto con un piano di dismissioni. Dei 21 miliardi di euro di cessioni, 11 miliardi di euro andranno ale il resto sul", ha spiegato il CFO Alberto De Paoli, aggiungendo che "l'unico cambiamento rispetto al piano precedente riguarda le cessioni".Enel ha già in corso discussioni per le cessioni di asset in Romania, Perù e Argentina, secondo quanto ha spiegato Starace: "Come immaginate quando abbiamo formulato il piano nei dettagli come è ovviocome uscita gas in Cile e spero che negoziati si concluderanno prima del 2022 e questo porterà alla stessa operazione in Spagna"."Abbiamo. I, non posso entrare nei dettagli, e questo vale per la stewardship in Grecia e Australia", ha aggiunto. "Si tratta di un grande range di asset, e quindi i potenziali compratori sono aziende energetiche, fondi d'investimento, grid companies, quindi un", ha puntualizzato il CFO.Per quanto riguarda l'azione di cristallizzare del valore degli asset negli, il CEO ha detto che "" e che l'Inflation Reduction Act ha un supporto bipartisan e quindi non ci saranno effetti negativi dai mutamenti politici. "Non c'è un problema di indebitamento o capex, ma dovremo vedere nei miglioramenti del mercato", ha aggiunto. Per le attività statunitensi "ci potrebbe essere una, se il clima delle quotazioni migliora, o una partnership con un fondo".- ha detto il CEO in risposta a una domanda di un analista in merito alle nuove misure del governo - Non c'è chiarezza sul price cap e quindi pensiamo che rimarrà una certa turbolenza. Il nuovo decreto non sembra influenzare i nostri numeri".