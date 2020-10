© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -e rappresenta oggi anche un. Lo ha affermato l'Amministratore delegato di Enel,, parlando agli Energy Talks "Energia e Imprese, Operazione Green Deal", organizzato da RCS Academy."Molti Paesi - ha ricordato - hanno sperimentato un cambiamento politico, dovuto alla forza elettorale che i movimenti green hanno avuto in Europa".è un lavoro duro e di dettaglio", ha sottolineato il numero uno di Enel, aggiungendo che spingere sulle rinnovabili "fa bene all'ambiente, fa bene ai portafogli e fa bene alla", perché "magari ci sarà meno vento o meno sole, mache ce le toglie".sta spingendo proprio in questa direzione - ha concluso Starace - "per esseree per".