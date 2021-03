30 Marzo 2021

(Teleborsa) - Enel ha sottoscritto con successo un Sustainability-linked guarantees agreement da 1,35 miliardi di euro con BBVA, in linea con il suo impegno verso gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite ("SDG"), in particolare in relazione all'SDG 7 "Assicurare a tutti accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni".

A tal fine, tutte le garanzie prestate da BBVA nell'interesse di Enel e delle sue controllate includeranno la promozione di iniziative e performance legate alla sostenibilità. Secondo gli accordi, la performance di sostenibilità di Enel sarà valutata prendendo in considerazione uno specifico indicatore chiave di performance ("KPI"), la percentuale di capacità installata rinnovabile di Enel. "Allo scopo di evidenziare il suo forte impegno verso il perseguimento degli SDG delle Nazioni Unite, secondo quanto previsto dal contratto, Enel e BBVA valuteranno il KPI non solo per il 2021, ma anche per il 2022", si legge in una nota.

Se Enel sarà in grado di dimostrare, attraverso le sue relazioni annuali pubblicate sul sito web aziendale, un raggiungimento del 55% o più del KPI della percentuale di capacità installata rinnovabile per il 2021, e del 60% o più per il 2022, la banca premierà tale risultato corrispondendo a Enel un bonus; in caso contrario sarà Enel a versare alla banca una penale. Inoltre, Enel e BBVA sono d'accordo nel considerare tutte le garanzie prestate nell'interesse del Gruppo come "garanzie legate alla sostenibilità".