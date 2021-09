Enel sotto i riflettori con upgrade Kepler Cheuvreux e rialzo TP a 9,2 euro

1 Minuto di Lettura

Mercoledì 8 Settembre 2021







(Teleborsa) - Giornata positiva per Enel, che mostra un incremento dello 0,63% in Borsa, a fronte di un mercato che conferma una performance speculare (FTSE MIB -0,6%). Il titolo è sostenuto da un giudizio positivo di Kepler Cheuvreux che ha migliorato la raccomandazione a Buy da Neutral e rivisto al rialzo il Target Price a 9,2 da 8,5 euro.



Motivando la sua valutazione, il broker ha sottolineato che "il forte potenziale di sviluppo di ENEL nelle rinnovabili e nella digitalizzazione della rete elettrica non sia completamente scontato" e che il titolo "non merita di essere scambiato con uno sconto così elevato rispetto ai suoi concorrenti", perché "il Gruppo è leader mondiale nelle rinnovabili e dispone di un modello di business solido e verticalmente integrato che si è dimostrato efficace durante la crisi del 2020 e farà sicuramente fronte alla transizione energetica del prossimo decennio". Fra i suoi punti di fo0rza c'è anche la business line Enel X e la riorganizzazione in America Latina.



Lo scenario su base settimanale del gruppo energetico rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.



Il quadro tecnico di Enel segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 7,368 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 7,647. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 7,195.