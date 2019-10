Enel sosterrà Groupama Assicurazioni su efficienza energetica e sostenibilità

Ultimo aggiornamento: 16:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Un nuovoè stato siglato fra, società dl Gruppo Enel, e, che ha come obiettivi, ottimizzazione dei consumi edLa compagnia energetica, grazie ad un mix di soluzioni innovative e tecnologie avanzate, forniràalla filiale italiana della big assicurativa, pere implementare le attività di Groupama Assicurazioni in tema di. Groupama Assicurazioni, grazie all'istallazione diedenergetici rispetto ad un modello benchmark, creato ad hoc dal software attraverso algoritmi di intelligenza artificiale, potrà monitorare i suoi consumi e incrementare l'efficienza energetica della sede romana di Viale Cesare Pavese.per le aziende che vogliono ottimizzare i consumi rendendo così sostenibile il proprio business", spiega, aggiungendo che questo tipo di scelte consente di"., ricordando la funzione mutualistica della compagnia, afferma che essa "è particolarmente sensibile nel sostenere iniziative che racchiudano un".Il progetto si inserisce all'interno di un quadro più ampio di iniziative virtuose che oggi trovano un'ulteriore implementazione grazie a questo accordo che vede Enel X come principale partner per le aziende attraverso le sue soluzioni innovative nel campo dell'efficienza energetica. Groupama Assicurazioni, leader di settore in tema di innovazione, da oltre 10 anni effettua consumi eco-responsabili ed incoraggia comportamenti ecologici, con particolare attenzione al risparmio energetico, idrico, al recupero differenziato dei materiali e al contenimento dell'inquinamento