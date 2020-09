Enel si conferma azienda LEAD del Global Contact: è il decimo anno consecutivo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Enel è stata riconfermatariconoscimento che il Gruppo detiene dal 2011. Il riconoscimento LEAD del Global Compact celebra le aziende con il più alto impegno verso le iniziative del Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC), nonché quelle che sono profondamente impegnate nell'implementazione dei Dieci Principi del Global Compact e degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) nelle proprie attività aziendali.L'annuncio delle aziende LEAD del 2020 è avvenuto in vista dell'evento #UnitingBusiness LIVE, che si terrà tra il 21 e il 23 settembre 2020. L'evento virtuale, che si svolge durante la 75asessione dell', riunisce governi e leader del business e della società civile per sottolineare il loro impegno per gli obiettivi dell'. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite di quest'anno si concentrerà sulla necessità di una rinnovata cooperazione globale e sulla ripresa economica dal"La nostra partecipazione attiva al Global Compact delle Nazioni Unite è stata nuovamente riconosciuta con la nostra inclusione, per il decimo anno consecutivo, tra le aziende LEAD. Enel continua, in linea con l'impegno assunto dal Gruppo cinque anni fa in occasione del Summit sullo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite del 2015, a lavorare instancabilmente nel perseguimento degli SDG, nel rispetto dei Dieci principi del Global Compact – ha affermato, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel – L'edizione 2020 segna il quinto anno dall'adozione da parte delle Nazioni Unite dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e dei 17 SDG, e quest'anno dà il via al "Decade of Action" verso il raggiungimento degli SDGs entro il 2030. Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile sono fortemente integrati nella strategia di Enel come fattori chiave della crescita del business e guidano il nostro processo decisionale verso l'azione contro il cambiamento climatico, oltre a garantire la fornitura di energia pulita e accessibile".