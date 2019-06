Enel si aggiudica 71 MW di nuova capacità eolica in Russia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Attraverso la controllata PJSC Enel Russia, l'utility italiana si è aggiudicata un nuovo impianto eolico da oltre 71 MW, a seguito dell'asta pubblica 2019 per le rinnovabili indetta dal governo russo.(EGP), la divisione globale di Enel dedicata alle energie rinnovabili.L'investimento complessivo di Enel Russia nell'impianto di Rodnikovsky è pari a circa 90 milioni di euro. Il parco eolico andrà a regime nella prima metà del 2024, e dovrebbe generare circa 220 GWh all'anno evitando l'emissione in atmosfera di circa 180 mila tonnellate di CO2. L'impianto venderà l'energia prodotta sul mercato wholesale russo, e sarà supportato da capacity payments."Quest'ultima aggiudicazione rappresenta un altro importante progresso per noi in Russia, dopo il recente avvio dei lavori di costruzione del parco eolico di Azov - ha commentato, responsabile di Enel Green Power - . Confermiamo una volta di più il nostro impegno a valorizzare il potenziale in rinnovabili del Paese e a diversificare il suo mix di generazione, contribuendo con la nostra consolidata esperienza allo sviluppo, costruzione e gestione di impianti rinnovabili. In futuro, continueremo a lavorare senza risparmio sul consolidamento ed espansione della nostra presenza nelle rinnovabili in Russia, perseguendo un modello di business sempre più incentrato sulla sostenibilità".Frazionale la risalita del titolo Enel a Piazza Affari: +0,39%.