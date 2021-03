19 Marzo 2021

(Teleborsa) - Ottima performance per Enel, che scambia in rialzo del 2,36%, forte dei conti 2020 annunciati la vigilia.

In particolare, un risultato netto in crescita del 20% a 2,6 miliardi e la proposta di un dividendo da 0,358 euro. "I risultati di Enel per il 2020 evidenziano il forte impegno da parte del gruppo per una crescita sostenibile, come dimostrano gli oltre 10 miliardi di euro investiti durante l'anno", ha dichiarato Francesco Starace, CEO del gruppo Enel.

La tendenza ad una settimana del gruppo energetico è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.



Il quadro tecnico di Enel suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 8,06 Euro con tetto rappresentato dall'area 8,356. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 7,866.