Enel, rivede al rialzo target Ebitda 2019

(Teleborsa) - Enel chiude i primi nove mesi del 2019 con undi gruppo pari a 3.295 milioni di euro, in crescita del 14,1% rispetto allo stesso periodo del 2018. Ia 57.124 milioni di euro.Il risultato netto è pari a 813 milioni di euro "per effetto essenzialmente l'adeguamento - spiega la società - dell'adeguamento di valore effettuato su taluni impianti a carbone". L'Ebitda si attesta a 13.209 milioni di euro (12.134 milioni di euro nei primi nove mesi del 2018, +8,9%).Il CdA ha deliberato un, in pagamento dal 22 gennaio 2020,rispetto all'acconto distribuito a gennaio di quest'anno."La positiva performance conseguita nei primi nove mesi del 2019 dimostra la, che ha permesso di registrare un incremento del 14% dell'utile netto ordinario di Gruppo e dell'11% dell'Ebitda ordinario", - ha commentatodi Enel. "In prospettiva,portandolo a circa 17,8 miliardi di euro e per raggiungere un utile netto ordinario consolidato di circa 4,8 miliardi di euro a fine 2019 - ha aggiunto Starace - . Queste azioni si pongono all'interno di un approccio strategico che vede la sostenibilità come fattore determinante per la creazione di valore per il Gruppo e i suoi stakeholder".